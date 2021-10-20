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Son dakika haberi... Ankara'da sahte tapu belgeleriyle kamu arazilerini satmaya çalışan şüphelilere operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi... Ankara'da sahte tapu belgeleriyle kamu arazilerini satmaya çalışan şüphelilere operasyon

20.10.2021 10:50
Son dakika haberi... Ankara'da sahte tapu belgeleriyle kamu arazilerini satmaya çalışan şüphelilere operasyon

Son dakika haberlerine göre Ankara'da, sahte tapu belgeleriyle kamu arazilerini satmaya çalışarak 5 kişiden 25 milyon lira aldığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Ankara'da, sahte tapu belgeleriyle kamu arazilerini satmaya çalışarak 5 kişiden 25 milyon lira aldığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İhbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, kamu arazisi satma vaadiyle dolandırıcılık yapanları takibe aldı.

Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Abidin T, Coşkun K, Murat Caner A. ile L.Y.Y, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abidin T. ile Coşkun K. "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

Sahte tapu belgeleriyle dolandırmışlar

Kamu arazisi satma vaadinde bulunan şüphelilerin, mağdurları "kamu taşıtı" tanıtım kartlı araçlarla arazilere götürdüğü belirlendi.

Vatandaşlara "Tapu Müdürlüğü" başlığıyla işlemlerin başlatıldığı yönünde mesaj gönderen ve satışa yönelik talep edilen kaporayı mağdurların güvenini kazanmak için defterdarlık hesabına yatırılmasını sağlayan şüphelilerin, anlaşma sağlandıktan sonra paranın kalan bölümünü elden teslim aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, karşılığında sahte tapu belgelerini mağdurlara verdikleri, bu yöntemle 5 kişiyi 25 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

Ayrıca lüks otomobil, şoför ve koruma ile gezdiği, sürekli farklı otellerin "kral" dairelerinde kaldığı tespit edilen Abidin T'nin, pırlanta uzmanı olduğu ve tüm definelerin yerini bildiğini iddia ettiği, para karşılığında da bu bölgeleri vatandaşlara gösterdiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ankara'da sahte tapu belgeleriyle kamu arazilerini satmaya çalışan şüphelilere operasyon - Son Dakika


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