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Son dakika haberi | Antalya'da 40 metrelik falezlerden düşüp yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Antalya'da 40 metrelik falezlerden düşüp yaralanan kişi hayatını kaybetti

26.10.2021 21:21
Son dakika haberi | Antalya'da 40 metrelik falezlerden düşüp yaralanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Antalya'da yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden düştükten sonra 1 saatlik çalışmayla yaralı olarak kurtarılan trans birey, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden düştükten sonra 1 saatlik çalışmayla yaralı olarak kurtarılan trans birey, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezlerde meydana geldi. 31 yaşındaki trans birey Tamer A., dolaşmaya geldiği falezler üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Kano yapan gençler ve amatör balıkçılar, düşen kişiyi görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Parka ulaşan ekipler, düşen kişinin olduğu yeri belirlemek için çaba sarf etti. Karadan ulaşım sağlanamaması üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan çıkan deniz polisi kayalık alana geldi. Bottan inen polisler, yaralının olduğu yere ulaştı. Çukur bir noktaya düşen ve isminin Tamer A., olduğu öğrenilen şahsa müdahale için sağlık ve itfaiye ekipleri de denizden botla bölgeye getirildi. Yaralıya ilk müdahale bulunduğu noktada yapıldı. Kaşık sedyeye alınan yaralıyı ekipler bota ulaştırmak için büyük çaba harcadı. Küçük bota alınan yaralı, ardından alındığı büyük botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Limana çıkarılan yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer A.'nın cenazesi morga kaldırıldı. - ANTALYA

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Antalya'da 40 metrelik falezlerden düşüp yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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