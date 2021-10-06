Antalya'da tartıştığı arkadaşını makasla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer D, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık Ömer D, savunmasında, olay günü maktul Üzeyir Urey ile ortak arkadaşları Emine T. hakkında ileri geri konuşulduğu iddiasıyla telefonda tartışmaya başladıklarını söyledi.

Maktul ile öncesine dayalı bir husumetinin bulunmadığını savunan Ömer D, telefonda başlayan tartışmanın yan yana geldikten sonra kavgaya dönüştüğünü anlattı.

Olay yerinde bir makas bulunduğunu ve bunun kendisine ait olmadığını iddia eden Ömer D, "Kavga edince birlikte yere düştük, sonra kalktık. Üzeyir geri geri adım attı, daha sonra tekrar yere düştü. Ben de 'Ne oldu buna?' dedim. Bu sırada Eyüp Çiçek, 'Sen vurdun.' dedi. Hemen tişörtle yarasına tampon yapmaya başladı. Yaralandığının farkında bile değildim. Sonra içeriye girdim, ellerimi yıkadım." dedi.

Müşteki Sevim Urey ise olay tarihinde eşinin sabah işe gitmek için evden ayrıldığını, akşam üzeri ise ölüm haberini aldığını söyledi.

Eşinin olaydan bir süre önce hisseli bir yer sattığını dile getiren Urey, "Eşimin hisseli bir taşınmazı satmış olması ve parası bulunması sebebiyle sanık tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Bu olayda ismi geçen herkesten şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Ömer D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde 28 Haziran'da bir kişinin makasla göğüs bölgesinden yaralandığı ihbarı üzerine yaralı olarak hastaneye kaldırılan Üzeyir Urey hayatını kaybetmiş, Ömer D. tutuklanmıştı.