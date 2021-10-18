Kavgaya dönüşen olayda Özcan A, av tüfeğiyle kardeşi Özgür A'ya ateş etti.

Çayyazı Mahallesi'ndeki bir mobilya dekorasyon atölyesinde Özgür A. ile ağabeyi Özcan A. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşini av tüfeğiyle yaraladı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Antalya'da bir kişi, alacak verecek yüzünden kardeşini silahla yaraladı - Son Dakika

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