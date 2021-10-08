Son dakika haberi! Antalya'da makilik alanda yangın başladı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve iki yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.