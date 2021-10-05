Son dakika haberi! Apartmanda silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi 2 şahıs polisin düzenlediği operasyon sonucunda gözaltına alınırken, şüphelilerden Bayram Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şirintepe Mahallesi Asilzade Sokak'ta gerçekleşti. Bir apartman içerisinde 2 grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle şüpheli Nazmi A. üzerindeki tabancayı çıkararak Tarık Ö. ve Barış Z.'ye ateş etti. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Tarık Ö.'nün aldığı isabet neticesinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Barış Z. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Barış Z.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ateş ettikten sonra kaçan şüpheli Nazmi A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda saklandığı yerde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Şüpheli Nazmi A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Polis tarafından yakalanan ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR