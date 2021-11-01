Son dakika haberi... Araçtaki yangın söndürme tüpünün içine saklanan uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde aracındaki yangın söndürme tüpünün içine uyuşturucu saklayan kişi gözaltına alındı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki yangın söndürme tüpünün içinde 235,15 gram bonzai ve 201 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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