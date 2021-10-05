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Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNE BALTAYLA SALDIRAN KİŞİYİ POLİS BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ (Özel görüntülerle) - Son Dakika

Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNE BALTAYLA SALDIRAN KİŞİYİ POLİS BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ (Özel görüntülerle)

05.10.2021 15:06
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNE BALTAYLA SALDIRAN KİŞİYİ POLİS BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ (Özel görüntülerle), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İş yerine baltayla saldıran kişiye iş yeri sahibi silahla ateş etti.

-İş yerine baltayla saldıran kişiye iş yeri sahibi silahla ateş etti. Baltalı saldırgana kurşun isabet etmedi.

-Olay yerine gelen polis iki kişiyi de gözaltına aldı

İSTANBUL,- ARNAVUTKÖY'de bir tekel bayisinin sahibiyle aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen kişi, husumetli olduğu kişinin iş yerine balta, satır ve bıçakla saldırdı. İş yeri sahibinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ortalık savaş alanına döndü. İş yeri sahibi saldırgana silahla ateş etti. Saldırgana kurşun isabet etmezken, polis iki kişiyi de gözaltına aldı. Tüm yaşananlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle K.Y, H.Y'ye ait tekel bayisine balta ve satırla saldırdı. Gece sabaha karşı gerçekleşen saldırı sonrası K.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde aynı iş yerine gelen K.Y, elindeki balta ve satırla iş yerinin kepenklerine vurmaya başladı. Tekel bayisi önündeki dolapları yere deviren K.Y, dolap içindeki malzemeleri de yola savurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin gelmesiyle birlikte elindeki bıçağı boynuna dayayan K.Y, polis ekiplerine teslim olmak istemedi. Polisin saldırganı ikna çalışmaları devam ettiği sırada, iş yeri sahibi H.Y de olay yerine geldi. İş yeri önündeki saldırgana silahla ateş etmeye çalışan H.Y, polis ekipleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. İş yerine saldıran K.Y de polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği olayın tüm anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Gözaltına alınan K.Y, mala zarar vermekten dolayı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi H.Y ise ateşli silahlar kanununa muhalefetten adliyeye sevk edildi.Kardeşinin iş yerine yapılan saldırı sonrası konuşan Hasan Y., "Hem gece saatlerinde hem de gündüz erkenden saldırmış. Balta ve satırla iş yerinin kepenklerine dolaplarına saldırmış. O sırada iş yeri açık değildi. Açık olsaydı zaten katliam olurdu burada. Saldırının ve yaşananların sebebini bilmiyorum" dedi.

Görüntü dökümü: -------------------Özel görüntülerle-Saldırganın bıçağı boğazına dayaması-Saldırganın etkisiz hale getirilmesi-İş yeri sahibinin silahla ateş etmesi-İş yeri sahibinin etkisiz hale getirilmesi-İş yerine gece saldırısının görüntüleri -İş yeri sahibinin abisi Hasan Y. ile röp

-Aktüel


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNE BALTAYLA SALDIRAN KİŞİYİ POLİS BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ (Özel görüntülerle) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNE BALTAYLA SALDIRAN KİŞİYİ POLİS BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ (Özel görüntülerle) - Son Dakika
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