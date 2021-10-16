Son dakika haberi: Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu450 kilogramlık eroin ele geçirildi - Son Dakika

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- Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

450 kilogramlık eroin ele geçirildi

MELBOURNE - Avustralya polisi, Malezya'dan ülkeye getirilen bir konteynerde piyasa değeri 140 milyon dolar olan 450 kilogram eroin ele geçirerek ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı.

Avustralya polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Malezya'dan Melbourne'e gönderilen bir konteynerde 450 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Avustralya'da şimdiye kadar tespit edilen en büyük eroin sevkiyatına engel olan polisin Malezya vatandaşı 1 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. Melbourne'de çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Malezyalının cezaevine gönderildiği, müebbet hapis cezası alabileceği öğrenildi. Piyasa değeri 140 milyon dolar olan eroinin, Melbourne'deki bir işletmeye gönderilen ve seramik malzemelerden oluşan nakliye konteynerinde tespit edildiği belirtildi. Konteynerdeki bin 290 paketi değerlendirmeye alan emniyet güçlerinin 451 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddeye el koyduğu ifade edildi.

"225 kişinin hayatı kurtuldu"

Avustralya Federal Polisi'nden Krissy Barrett yaptığı açıklamada, Malezya polisi ile sıkı ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, "Her iki ülkeye de zarar vermek ve suç faaliyetlerinden milyonlarca dolar kar elde etmek isteyen sınır ötesi organize suç örgütlerini tespit etmek ve çökertmek için birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Piyasadaki 2 kilogram uyuşturucunun 1 kişinin ölümü anlamına geldiğini belirten Barrett, yapılan operasyonla birlikte 255 kişinin hayatını kurtardıklarını kaydetti.