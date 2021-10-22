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Son dakika haberi | Bağcılar'da ölümle sonuçlanan saç ekimi olayında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bağcılar'da ölümle sonuçlanan saç ekimi olayında iddianame hazırlandı

22.10.2021 00:57
Son dakika haberi | Bağcılar'da ölümle sonuçlanan saç ekimi olayında iddianame hazırlandı

Son dakika haberlerine göre İtalya'da kuaför olan İbrahim Gül'ün Bağcılar'da saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İtalya'da kuaför olan İbrahim Gül'ün Bağcılar'da saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede aralarında doktor ve başhekimin de bulunduğu 4 sanığın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İtalya'da kuaför olan 27 yaşındaki İbrahim Gül, saç ektirmek için geldiği İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat esnasında hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Eylül'de Bağcılar'da meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, maktul İbrahim Gül'ün saç ekimi için özel bir hastaneye gittiği ve burada sanık doktor Mehmet Albayrak sorumluluğundaki anestezi teknikerleri Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak tarafından ense kısmından saç kökleri alındıktan sonra başının ön kısmına saç ekimi başlamadan önce kalp krizi geçirdiği belirtildi. Gül'ün anjiyo ameliyatına alındığı ve kalp damarına stent takıldığı ancak yoğun bakımda vefat ettiği iddianamede kaydedildi.

Hastane başhekimi Çağrı Serdar Elgörmüş, sanık doktor Mehmet Albayrak'ın eşiyle birlikte sahip olduğu Albayrak Sağlık Hizmetleri şirketiyle aralarında hizmet alım sözleşmesi olduğunu, bu sözleşmeye dayanarak hastane binalarında Estemedicine isimli bölümde küçük estetik operasyonlar yapıldığını ancak saç ekimi işlemlerinin kendilerine ait bizzat işlettikleri bölümde yapıldığını aktardı. Sanık doktor Albayrak'ın hastanelerinde saç ekimi yapamayacağı için hastanın kayıt dışı kabul edildiğini de söyleyen Elgörmüş, saç ekimi sırasında verilen anestezik maddenin ne olduğuna ve hangi yoldan uygulandığına dair düzenlenmiş bir evrak bulunmadığını da belirtti. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarında hasta kalp krizi geçirmeden önce sanık doktor Mehmet Albayrak'ın saç ekimi yapılan odaya geldiği, öncesinde yapılan lokal anestezi ve enseden saç kökü alma işlemlerinde yardımcı sağlık personelinin tek başlarına işlem uyguladıklarının görüldüğü aktarıldı.

İddianamede yer verilen Adli Tıp 8. İhtisas Kurulu raporunda, maktulün kalbe giden kan akşınının aniden tıkandığı belirtildi. Hastanın saç dökülmesi sonucu saç ekimi isteği ile hastaneye başvurduğu ve daha sonra saç ekimi girişimi yapıldığı, saç ekim tekniğinin hangi yöntemle yapıldığına dair dosya içinde bilgi bulunmadığı, işlemin lokal anestezi altında yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Raporda işlemin yetkili doktor sorumluluğunda yapılması gerektiği de belirtilerek işlem sırasında tıbbi belge düzenlenmemiş olmasının eksiklik olduğu, kişiye uygulanan ilaçların dozları ve veriliş şekilleri ile ilgili tıbbi evrak mevcut olmadığından ölüm ile eksik eylem arasında kesin illiyet bağı bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı aktarıldı. Yardımcı sağlık personellerinin ifadelerinde söyledikleri ilaç ve dozlarının uygun olduğu da raporda açıklanarak, otopsi sırasında alınan örneklerin kimyasal incelemesinde toksik dozda ilaç tespit edilemediği aktarıldı. Raporda eksik eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede sanık Mehmet Albayrak'ın kendisine saç ekimi işlemi için gelen hastaya yapılan operasyona bizzat katılmayarak sorumluluğundaki anestezi teknikerleri olan sanıklar Evin Baykuşak ve Şehnaz Çelebi'ye uygulanması gereken dozu ve uygulanış şeklinin ne olduğu yönünde talimatta bulunmadan lokal anestezi ve diğer işlemleri yaptırdığı belirtildi. Yapılan işleme ait tıbbi belge düzenlenmemesinin Adli Tıp Raporu'nda belirtildiği gibi eksik olduğu aktarılan iddianamede "Bu nedenle hastaya saç ekimi sırasında yapılan işlemlerle ölüm nedeni arasında illiyet bağı olup olmadığı hususunda kesin değerlendirme yapılamamasının sanık olan doktor ve anestezi teknikerlerinin eylemleri yönünden şüpheyi ortadan kaldırmamıştır" denildi.

Hastane başhekimi olan sanık Çağrı Serdar Elgörüş'ün ise saç ekimi işlemleri yapılmayan hastane bölümünde SGK kaydı olmayan tekniker ve asistanlar tarafından kayıt dışı hasta kabul edilerek işlem yapılması nedeniyle denetim görevini yerine getirmediği iddianamede açıklandı. İddianamede "Sanıkların İbrahim Gül'ün ölüm olayında kusurlu olduğu mevcut deliller ile anlaşılmaktadır" denildi.

İddianamede, sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmalarına başlanacak. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bağcılar'da ölümle sonuçlanan saç ekimi olayında iddianame hazırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bağcılar'da ölümle sonuçlanan saç ekimi olayında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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