Son dakika haberi: Bağcılar'da parkta 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili dava açıldı - Son Dakika

Bağcılar'da parkta 1 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 4 sanık hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ali Tulgaroğlu'nun, sanık Nurgül Aydın'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtildi.

İddianamede Aydın'ın, kendisi ve arkadaşları hakkında küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandığını öğrendiği maktul Tulgaroğlu'na telefonla ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

İddianamede, sanıklar Nurgül Aydın ve Özlem Demirel'in, 26 Haziran 2021'de Bağcılar'daki bir parkta oturdukları sırada maktulün telefonla Aydın'ı aradığı ve tartıştıkları ifade edildi. Özlem Demirel'in de telefonu alarak maktul ile tartıştığı anlatıldı.

Tartışmanın ardından tarafların söz konusu parkta buluşmaya karar verdikleri aktarılan iddianamede, bunun üzerine maktul Ali Tulgaroğlu ile müşteki Kadir Arslan'ın belirtilen adrese gittikleri kaydedildi.

Sanıklar Aydın ve Demirel'in de arkadaşları olan Aziz Öztürk ile Cemal Açan'ı da parka çağırdığı ifade edilen iddianamede, parkta bir araya gelen taraflar arasında tartışmanın devam ettiği belirtildi. Bu sırada Cemal Açan'ın üzerinde taşıdığı silahla ateş etmesi üzerine Tulgaroğlu'nun hayatını kaybettiği, Arslan'ın ise yaralandığı anlatıldı.

İddianamede, sanıklar Aziz Öztürk, Nurgül Aydın ve Özlem Demirel hakkında, "kasten öldürmeye azmettirme" ve "neticesi sebebiyle ağırlaştırmış yaralamaya azmettirme" suçlarından müebbet ile 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanık Cemal Açan hakkında "kasten öldürme", "neticesi sebebiyle ağırlaştırmış yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçlarından müebbet ile 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.