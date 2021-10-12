Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu: Aşı sertifikalarımız Endonezya ile karşılıklı geçerli olacak (2) - Son Dakika

İKİ ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke, seyahat koridoru düzenlemesi ve aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına mutabık kaldı. Yapılan ortak açıklamada, "İşbu düzenleme hemen yürürlüğe girecek ve Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldığında önceki giriş kuralları iki ülke tarafından yeniden uygulamaya konulacaktır. İki Bakan ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya Cumhuriyeti arasındaki seyahat koridoru düzenlemesi uygulanmasının bir parçası olarak, iki ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenen aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınacağını da ilan eder. İki taraf, Kovid-19 aşı ve PCR sertifikalarının karşılıklı kullanılabilirliği de dahil olmak üzere, daha bütünleşik karşılıklı seyahat düzenlemesi sağlanması amacıyla, iki hükümet tarafından kullanılan sertifikasyon sistemininin karşılıklı olarak uyumlaştırılması imkanlarını araştırma konusunda kararlıdır" denildi.