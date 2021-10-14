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Bakan Kasapoğlu, "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması" finaline katıldı (2) - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması" finaline katıldı (2)

14.10.2021 22:02

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir güç, fitne, şer odağı milletimizle gençlerimizle bizim aramızda giremedi bundan sonra da giremeyecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir güç, fitne, şer odağı milletimizle gençlerimizle bizim aramızda giremedi bundan sonra da giremeyecek. Biz hep birlikte bugün burada yükselen kardeşlik türkülerini, sevda türkülerini yine beraber seslendirmeye en güçlü şekilde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kentte ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada gerçekleştirilen Şırnak 3. Kademe il Yönetimi ve 3. Kademe İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kasapoğlu, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Şehir Stadyumunda düzenlenen "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması Finali"ne katıldı.

Finale kalan 8 yarışmacının birinci olmak kıyasıya mücadele ettiği ses yarışmasında Türkçe ve Kürtçe eserler seslendirdi.

Jüri üyeliğini Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, sanatçı Oğuz Aksaç, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Günay Tuzkaya ve Doç. Dr Arif Möhsünoğlu'nun, sunuculuğunu ise Hüseyin Eker'in yaptığı yarışma TRT Kurdi ekranlarından canlı yayımlandı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu birinciliğe Musa Can Bingöl, ikinciliğe Hakan Kadir Tanış, üçüncülüğe Bedirhan Sakvan seçildi, jüri özel ödülü de Mehmet Şenol'a verildi.

Yarışmanın birincisi Musa Can Bingöl'e ödülü Bakan Kasapoğlu tarafından verildi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Şırnak'ın, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin şehri olduğunu söyledi.

Her ziyaretlerinde samimiyetle, kardeşlikte bağrına bastıkları kent halkına teşekkür eden Kasapoğlu, Şırnak'ın her zaman sporla, sanatla, kültürle en güzel mesajı tüm dünyaya, güçlü şekilde verdiğin belirtti.

"Kardeşliği güçlendirmek adına inşa edeceğiz"

Her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da hizmet siyasetini çıtasını her geçen gün daha yukarılara çıkarmada kararlı olduklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Şırnak'ta, ilçelerinde inşa ettiğimiz, projelendirdiğimiz, çalışmalarına başladığımız tesislerimiz, gençlik merkezleriyle, yurtlarıyla, statlarıyla semt sahalarıyla, salonlarıyla havuzlarıyla, tenis kortlarıyla sporun her branşına hizmet etme anlayışıyla tüm Şırnaklının hizmetinde olmaya da devam edeceğiz. Şırnak'ın gençleri, kadınları başta olmak üzere tüm Şırnak halkının ilçeleriyle Cizre'den, Uludere'ye, Uludere'den Güçlükonak'a, Beytüşşebap'a, İdil'e, Silopi'ye, Cizre'ye kadar tüm ilçeleriyle, beldeleriyle Şırnak'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bazıları görmeyecekler, görmek istemeyecekler, anlamak istemeyecekler ama biz inadına sevgiyi büyütmek adına, kardeşliği güçlendirmek adına inşa edeceğiz, ihya edeceğiz, birlikte gerçekleştireceğiz. 84 milyonun umudu Şırnak gençlerine her türlü imkanı emirlerine amade kılmaya devam edeceğiz."

Yarışmada gençlerin yeteneklerini en güzel şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bugün olduğu gibi her alanda Türkiye'nin gençleri, Türkiye'nin şanlı bayrağını temsil etmekte, iddialarını her alanda ortaya koymakta çaba gösteriyorlar. Sanatta, kültürde, sporda teknolojide, bilimde her alanda Türkiye'nin gençleri sadece Türkiye'nin değil insanın umududur." ifadelerini kullandı.

Şahsiyeti, gayreti, özverisi, samimiyeti, çalışkanlığIı ve dürüstlüğüne tüm gençlerle gurur duyduklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Gençlerimizin önünü açma adına, her türlü imkanı sunmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sanayiden, sağlığa, sağlıktan eğitime, eğitimden ulaştırmaya, spora kadar çıtayı 81 vilayette olduğu gibi Şırnak'ta da daha yukarılara sizlerle birlikte taşıyacağız. El ele vererek güçlü bir sinerjiyle birilerinin yıkmaya çalıştığı, söndürmeye çalıştığı, bu sevgiyi, bu medeniyet tasavvurunu birlikte güçlendireceğiz. İşte olimpiyatları birlikte yaşadık, her alanda, her branşta gençlerimiz Türkiye'nin dört bir yanından Tokyo'ya gittiler ve ay yıldızımızı dalgalandırmak için son ana kadar mücadele ettiler. ve spordaki mücadelemizi, spordaki çıtamızı hamdolsun ki olimpiyatlar tarihindeki en yüksek seviyeye taşıdık."

Şırnak'ta her spor branşında olimpiyat şampiyonların çıkacağına inandığını vurgulayan Kasapoğlu, "Kadınıyla, erkeğiyle milletimizi temsil etme adına binlerce gururumuzu yine elbirliğiyle yarınlara hazırlayacağız. Cudi eteklerinde Cudi Tenis Turnuvası düzenledik. Hep birlikte oradaydık. Şırnak'ı bir spor şehri, Şırnak'ı bir marka spor şehri olma adına çok anlamlı bir çalışmaydı ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte ulusal anlamda düzenleyeceğimiz bu çalışmaları yine uluslararası boyutta Şırnak ve ilçelerinde birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Sizler yeter ki bu yolda bizlerle beraber olun, yeter ki el ele verelim. Hiçbir güç, fitne, şer odağı milletimizle gençlerimizle bizim aramızda giremedi bundan sonra da giremeyecek. Biz hep birlikte bugün burada yükselen kardeşlik türkülerini, sevda türkülerini yine beraber seslendirmeye en güçlü şekilde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz." diyen Kasapoğlu, Kültür Şöleni ve Ses Yarışmasının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın sonunda Türk Halk Müziği sanatçısı Zara da konser verdi.

Etkinliğe, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti MKYK üyeleri Metin Bulut, Mustafa Köse, Şaziye Gündüz, Murat Çiçek, AK Parti Teşkilat Başkanlığı bölge koordinatörleri Yusuf Coşkun, Mehmet Esat Nuhoğlu, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Kültür Şöleni ve Ses Yarışması finaline katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kültür Şöleni ve Ses Yarışması finaline katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kültür Şöleni ve Ses Yarışması finaline katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kültür Şöleni ve Ses Yarışması finaline katıldı (2)

Mehmet Kasapoğlu, Hisarcık, AK Parti, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, 'Kültür Şöleni ve Ses Yarışması' finaline katıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması" finaline katıldı (2) - Son Dakika
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