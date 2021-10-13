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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Şanlıurfa'da sağlık personeline yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Şanlıurfa'da sağlık personeline yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

13.10.2021 23:49
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Şanlıurfa'da sağlık personeline yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da 2 kişinin bir sağlık personeline saldırıda bulunmasına ilişkin, "Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da 2 kişinin bir sağlık personeline saldırıda bulunmasına ilişkin, "Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarının çoğunun medyaya yansımadığını ifade ederek, "Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı, 'Sağlıkta şiddet.' Şanlıurfa'da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'da, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen aile hekimine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alınmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Şanlıurfa'da sağlık personeline yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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