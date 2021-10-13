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Son dakika haberi | Bakan Koca: "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmakta" - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Koca: "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmakta"

13.10.2021 22:22
Son dakika haberi | Bakan Koca:

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında online olarak toplandı. Bilim Kurulu'nun ana gündem maddelerini salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programı ve yerli aşı Turkovac'ın güncel durumunu oluşturdu. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan Bakan Koca, "Son günlerde vaka sayılarında bir sıçrama yaşanmamasına rağmen her yeni gün küçük artışlarla salgın tehdidini devam ettirmektedir. Bu gidişat sadece yeni vaka sayılarına değil kayıplarımıza da yansımaktadır. Özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayıları artış göstermekte ve bu durumdaki vatandaşlarımız hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ek hastalığı olan büyüklerimiz de ağır şekilde etkilenmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN AKTİF VAKALARIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 40'I 23 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIMIZDAN OLUŞMAKTA"

Sağlık Bakanı Koca, okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalamasının düşmeye başladığını belirterek, "Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

"KENDİ AŞIMIZ KENDİ GÜCÜMÜZDÜR"

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için son derece önemli bir gelişme de kendi aşımızı geliştirmiş olmamızdır. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Turkovac aşımızın diğer aşılar üzerine hatırlatma dozu olarak uygulandığı bir faz 3 çalışması devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında acil kullanım için onaylanabilecek ve yaygın kullanım için seri üretime geçilerek kendi aşımız devreye girecektir. Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş sağlıklı kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu uygulaması çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Kendi gücümüzü ele almazsak dışa bağımlı kalacağımız gerçeğini akıllarımızdan çıkarmayalım. Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin."

"ARTIK KISITLAMA YOK, ÇÜNKÜ AŞI VAR"

"Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak" diyen Bakan Koca, "Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir. Tedbirlere uyma sorumluluğuna tüm aşı olmuş vatandaşlarımızı davet ediyorum. Çok daha büyük bir sorumluluk olan aşı olmayı halen ertelemiş olanlar varsa onların da ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum" dedi.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberi | Bakan Koca: Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmakta

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Koca: 'Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmakta' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Koca: "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmakta" - Son Dakika
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