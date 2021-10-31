Son dakika haberi: Bakan Kurum, "31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü"nü kutladı - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'in kirletilmesini önlemek için Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin birlikte hareket ettiğini belirtti.

Bakan Kurum, 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü dolayısıyla Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Karadeniz'in kirletilmesini önlemek, biyoçeşitliliği ve kültürel hazinelerini korumak için Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler olarak birlikte hareket ediyor, dünyanın en genç denizine birlikte sahip çıkıyoruz. 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.