Özer mesajında, "Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yitirdiğimiz canlarımızın acısını kalbimizde hissediyoruz. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve öğretmenlerine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti