Üye Girişi
Son dakika haberi! Bakan Özer, meslek lisesinde atölyeleri ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Özer, meslek lisesinde atölyeleri ziyaret etti

08.10.2021 21:29
Son dakika haberi! Bakan Özer, meslek lisesinde atölyeleri ziyaret etti

Son dakika haberleri: Bakan Özer, meslek lisesinde atölyeleri ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir ziyareti kapsamında 78 yıllık geçmişe sahip Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdi.

Bakan Özer, meslek lisesinde atölyeleri ziyaret etti

BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir ziyareti kapsamında 78 yıllık geçmişe sahip Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdi. Okul öğretmen ve yöneticilerine pandemi döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Özer, meslek liselerinin modernizasyonu konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Özer, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde okuldaki atölyeleri gezerek öğretmen ve idarecilerden bilgi aldı. Bakan Özer, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin drone çalışmalarını takdir etti. Atölyeleri dolaştıktan sonra öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı, meslek liselerinin pandemi döneminde kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan malzemelerin üreterek büyük başarıya imza attıklarını söyledi. Bakan Özer, "Covid sürecindeki mesleki ve teknik eğitimin göstermiş olduğu fedakarlıklar; maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlüğe, solunum cihazına, maske makinasına kadar birçok ürünü üretebilir hale gelmesi ve toplumun ihtiyacını karşılaması çok kıymetli oldu. Onun için ben hepinizi kutlarım, emeklerinizden dolayı. Herkesin can derdinde olduğu bir zamanda mesleki teknik eğitimin öğretmen ve öğrencileri sahaya indiler, toplumun, devletin ihtiyacı olan tüm ürünleri üretebilir hale getirdiler. Şu anda hakikatten 81 ilde okullarımızın tüm ihtiyaçlarını; maske ve dezenfektan tüm ihtiyaçlarını mesleki ve teknik eğitim okullarımız veriyor. Bunun yanında atölyelerde okul sıralarıyla ilgili üretimi gördüm. Okulumuz değişik aletler üretmiş. Yani üretim aşamasında ihtiyaç duyulan ürünleri de, makinaları da artık mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerimiz üretiyor. Bunlar çok keyifli. İnşallah bunları kademe kademe çok daha nitelikli hale getirip öğrencilerimizi işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerle tam donanımlı, çok kolay istihdam edilebilir ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanları çok daha yetiştirebilir okullar haline getireceğiz. Büyük emeğiniz var, hepinize çok teşekkür ederim. Okul müdürümüzü kutluyorum. Hakikatten heyecanla çalışıyor. Burayı çok daha güçlü hele getirmemiz lazım. Burası bir de tarihi bir lisemiz. Yani geleneği olan bir lisemiz. Mümkün olduğu kadar geleneği üretimle iç içe geçirip çok daha güçlü hale getirebiliriz. Sadece Balıkesir değil Türkiye'ye örnek bir mesleki eğitim kurumuna dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. El birliği yaptığımız takdirde üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok" diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Özer, meslek lisesinde atölyeleri ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı 20:47 Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! Türkiye'nin Norveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu 20:18 Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! Türkiye'nin Norveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi 19:54 Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı 18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı 18:36 Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Avukatı yaralayan şüpheli: Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım? 18:06 Avukatı yaralayan şüpheli: Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 17:08 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor         
21:21
Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı         
20:27
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı         
19:33
Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz         
18:42
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti         
15:37
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 21:33:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Özer, meslek lisesinde atölyeleri ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement