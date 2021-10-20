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Son dakika haberi: Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3) - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3)

20.10.2021 20:09
Son dakika haberi: Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3)

Son dakika haberler: TRABZON PROJELERİ İMZA TÖRENİNE KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 fabrikanın toplu açılış töreninin ardından, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon Projeleri imza törenine katıldı.

TRABZON PROJELERİ İMZA TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 fabrikanın toplu açılış töreninin ardından, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon Projeleri imza törenine katıldı. Burada konuşan ve AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a yapılan yatırım miktarının 43 milyar liraya yaklaştığını kaydeden Bakan Varank, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın projeleri sayesinde de 3 milyon doların, yatırımcının cebinde kalacağını söyledi. Bakan Varank, "Bizler Son 19 yılda AK Parti hükümetleri olarak her zaman hizmet siyaseti yaptık. İş üretmenin, proje üretmenin, yatırım yapmanın derdinde olduk. İşte bu yüzden her daim vatandaşlarımızın takdirini kazandık. Buna layık olabilmek için pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz yatırımlar da hem Trabzon'umuza hem de ülkemizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken imzasını attığımız tüm projelerin Trabzon'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Bakan Varank'ın konuşmasının ardından projeler, imzalandı. Mustafa Varank, daha sonra kent merkezindeki Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti, gazetecilerle sohbet etti.


Son dakika haberi: Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3)
Son dakika haberi: Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3)
Son dakika haberi: Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3)
Son dakika haberi: Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3)
Son dakika haberi: Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor (3) - Son Dakika
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