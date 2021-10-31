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Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Alpaslan: 3 ayda 12 milyar dolar turizm geliri elde edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Alpaslan: 3 ayda 12 milyar dolar turizm geliri elde edildi

31.10.2021 12:44
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Alpaslan: 3 ayda 12 milyar dolar turizm geliri elde edildi

Son dakika gündem haberine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 2021 yılının son 3 ayında ülkede alınan tedbirler ve yapılan tanıtımlarla turizmde iyi bir ivme yakaladıklarını, bu sayede son 3 ayda 12 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini söyledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 2021 yılının son 3 ayında ülkede alınan tedbirler ve yapılan tanıtımlarla turizmde iyi bir ivme yakaladıklarını, bu sayede son 3 ayda 12 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Fırat Havzası'nı 2023 hedefleri doğrultusunda turizme kazandırmak ve bölgesel turizm potansiyelini artırmak amacı ile düzenlenen programa katıldı. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Nadir Alpaslan'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çevre illerden gelen vali ve belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan,  2019 yılında turizm açısından harika bir yıl olduğunu ve 35 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini belirtti. Alpaslan, 2019 yılında dünyada en çok turist ağırlayan 6'ıncı ülke konumuna gelindiğini, 2020 yılında ise, Anadolu'nun her köşesinde turizmi canlandırmaya yönelik çalışmaların içerisinde olduklarını ve 40 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte tüm dünyanın kapandığını ve 40 milyar dolar gelir elde edilmesi hedeflenirken bunun 12 milyar dolarda kaldığını belirten  Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Turizm açısından dünyaya bakıp bir değerlendirme yaparsak eğer, 2017-2018 yılı Rus uçağının düşmesi ve ardından İstanbul'da patlayan bombalardan sonra turizm 2016 yılında bir krize girmişti. 2018 yılına doğru tekrar eski ivmesini yakalamıştık. 2019 yılı Türkiye için turizm açısından harika bir yıl oldu. 35 milyar dolar turizm geliri elde ettik. 52 milyon yabancı turisti ülkemizde ağırladık. Bu rakamlarla ülke olarak dünyada en çok turist ağırlayan 6'ıncı ülke konumuna geldik. 2020 yılında ise, bakanlık olarak hayat ettiğimiz Anadolu'nun her köşesinde turizmi canlandırmaya ramak kalmıştı.Tüm talepler, yatırımcılar ve rezervasyonlar buna yönelikti. Ancak pandemi çıkınca tüm dünya sağlık sorunları nedeniyle kapandı bizde ülke olarak 40 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi beklerken 12 milyarda kaldık. Bütün bunları gördükten sonra pes etmek yerine çalışmalarınızı hızlandırdık" dedi.'3 AYDA 12 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİMİZ OLDU'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, pandemi sürecinde turizmde etkili olabilmek adına ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, 2021 yılında rakip ülkelere nazaran sınırlı sayıda kayıpla turizm sezonunun kapandığını belirtti.Alpslan,"Pandemi sonrasında nasıl daha hızlı ve etkili oluruz diyerek çalışmalarımızı yürüttük.Dünyaya örnek olacak güvenlik sertifika programını başlattık. Bütün dünyaya örnek oldu. 2021 yılında ise, İtalya ve İspanya gibi rakiplerimize rağmen daha sınırlı sayıda kayıpla turizm sezonunu kapattık ama tablo hiç iç açıcı değildi. 2021 yılının son 3 ayında ülke olarak aldığımız tedbirler ve yaptığımız tanıtımlarla iyi bir ivme yakaladık.Bununla birlikte son 3 ayda 12 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Dolayısıyla daha iyi bir çalışma ile 2019 yılındaki rakamları yakalayabileceğimizi görüyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE GÜVENLİKLE İLGİLİ BİR SORUN KALMAMIŞTIR'Turizm ile ilgili Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ciddi bir potansiyel olduğunu anlatan Nadir Alpaslan, 1980 yıllarında bu bölgenin ciddi anlamda turist aldığını ancak PKK terör örgütünün eylemlerini yapmaya başladığı zaman turizmin bölgede bıçak gibi kesildiğini söyledi.Gelinen noktada güvenlikle ilgili hiçbir sorun kalmadığının altını çizen Alaslan,"Turizm açısından dünyada her ülke hem rakibimiz hem müşterimiz oluyor. Bölgedeki en önemli sorunlardan birisi de güvenlikti. Ancak artık Şırnak'tan Hakkari'ye kadar Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadele konusunda çok iyi bir noktaya geldi. Artık ülke içerisinde güvenlikle ilgili bir sıkıntı kalmadı. Dünya'nın her yerinden bu bölgenin neresine gelirlerse gelsinler çok rahat seyahat edilebilecekdurumda. Bu da büyük bir avantaj. 1980 yılında bu bölge ciddi anlamda turist alıyordu. Ama ne zaman ki PKK terör örgütü hain eylemlerini yapmaya başladı turizm bıçakla kesilir gibi kesilmişti. Bugün geldiğimiz noktada artık güvenlikle ilgili bir sıkıntı kalmamıştır. Bu önemler çerçevesinde bölgede turizmle ilgili çok ciddi adımlar atılabilir" diye konuştu.'FIRAT HAVZASI'NI KÜLTÜR AÇISINDAN DESTİNASYON HALİNE GETİRECEĞİZ'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, insanlığın kutsal olarak gördüğü Fırat Havzası'nda Tunceli'den Erzincan'dan başlayarak ülkeyi terk edene kadar tüm bölgelerde ilgili tüm kentlerde  ilgililerle bir araya gelerek Fırat Havzası'nı kültür açısından bir destinasyon haline getirmeyi hedeflediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, şunları söyledi: "Artık şehirlerin basit konular üzerinden rekabet etmesi yerine beraber hareket ederek büyük bir ürün ortaya koymak çok daha önemlidir. Burada güçler birleştirilerek daha büyük gelirler ve büyük faydalar oluşturuluyor. Dolayısıyla geçmişten dersler alıp bölge şehirleri olarak birliktelik sağlayarak bunu avantaja nasıl dönüştürürüz bunun mücadelesini vermemiz lazım. Pandemi ile birlikte 2 yıla yakın zamandır dünyada birçok şey durmuş durumda her şey alt üst oldu. Ülkemizin inanç ve doğa turizmi açısından özellikle Anadolu'daki bereketini fırsata çevirmemiz gerekiyor. Burada yapacağımız çalışmalar neticesinde belki yakın zamanda bu bölgelere dünyanın her yerinden turist çekebileceğiz.Dolayısıyla bölgeden onlarca turizm ürünü ortaya koyabilirsiniz. Ancak bunun büyük bölümü olarak insanlığın kutsal olarak gördüğü Fırat Havzası'nda Tunceli'den Erzincan'dan başlayarak ülkemizi terk edene kadar tüm bölgelerde ilgili tüm şehirlerimizle bir araya gelerek burayı kültür açısından bir destinasyon haline getirip insanlığa nasıl sunabiliriz bununla ilgili çalışmasını yapmak istiyoruz. Bu anlamda büyük bir fırsat var."Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül ise, her şehrin farklı özellikleri olduğunu ve bölgenin güçlendikçe herkesin kazanacağını söyleyerek, bu tür toplantılarla turizm anlamında bu şehirlerin potansiyellerinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığının hedeflendiğini aktardı.


Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Alpaslan: 3 ayda 12 milyar dolar turizm geliri elde edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Alpaslan: 3 ayda 12 milyar dolar turizm geliri elde edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Alpaslan: 3 ayda 12 milyar dolar turizm geliri elde edildi - Son Dakika
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