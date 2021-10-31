Son dakika haberi... Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'de yapılan sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 90 litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir'de yapılan sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 90 litre etil alkol ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, daha önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda içki üretiminde kullanılan 90 litre etil alkol ele geçirdi. Yapılan baskında 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

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