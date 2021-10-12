Balıkesir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

B.P. ve F.D'nin adreslerinde 282 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.