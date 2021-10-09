Son dakika haberi: Balıkesir ve Bandırma'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Balıkesir-İzmir otobanında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır trafik kazasına karıştı. Otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

İstanbul İzmir otobanı Balıkesir batı gişelerine 5. km'de Deniz Demirören'in sürücülüğünü yaptığı 35 S 6618 ile 10 AFU 948 plakalı tır ve 10 AFZ 329 plakalı çekici dorse kaza yaptı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazadan otomobil sürücüsü yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bugün sabah saatlerinde Bandırma Erdek karayolunda meydana gelen ve iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza nedeni ile Bandırma Erdek karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı. - BALIKESİR