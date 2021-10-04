Üye Girişi
Son dakika haberi! Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi hizmete açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi hizmete açıldı

04.10.2021 21:11
Son dakika haberi! Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi hizmete açıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi hizmete açıldı İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim dünya hayvanları koruma gününde hayvan hastanesi ve geçici bakım evi hizmete açıldı.

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi hizmete açıldı

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim dünya hayvanları koruma gününde hayvan hastanesi ve geçici bakım evi hizmete açıldı. Açılışa ünlü ses sanatçısı Ömür Gedik katıldı.

Geçtiğimiz yıl 4 Ekim tarihinde Başakşehir Belediyesi tarafından temeli atılan hayvan hastanesi ve geçici bakım evinin yapımı tamamladı. hayvan hastanesi ve geçici bakım evi, 4 Ekim dünya hayvanları koruma gününde yapılan törenle hizmete açıldı. Açılışa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nın yanı sıra, ünlü sanatçı aynı zamanda HAÇİKO Derneği kurucusu ve Başkanı Ömür Gedik'te katıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin "sadece bir gün değil her gün" anlayışıyla sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kayabaşı'nda bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yerine, 5 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, bir yıldan kısa sürede tamamlandı.

Sokak hayvanlarının her türlü tedavi ve bakımlarının yapılacağı merkezde 2 ameliyathane, muayenehane, pre operasyon ve post operasyon üniteleri, laboratuvar, eczane ve görüntüleme üniteleri yer alıyor. Hastanede, travma vakalarına müdahale edilebilecek acil servis ve yoğun bakım servisinin yanı sıra kuduz müşahede padokları ve bahçeli yaşam alanları da bulunuyor. Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi Hizmete Alım alanını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte gezen sanatçı Ömür Gedik, açıklamalarda bulundu.

Hayalindeki yeri gördüğünü alanı çok beğendiğini dile getiren Ömür Gedik, "hayalimizdeki tesislerden bir tanesi olmuş öncelikle Başkanımızı ve bütün belediyeyi veteriner hekimlerimiz de dahil olmak üzere tebrik ediyorum. Bizim iş birliği halinde olacağımız yerlerden bir tanesini yağmışlar çok güzel inşa edilmiş bende bütün belediyelere yayılmasını istiyorum böyle projelerin" diye konuştu.

Hayvanları sahiplenenlerin 6 aylık mama ve aşılarını karşılayacaklar

Hastanede bulunan hayvanları sahiplenecek vatandaşlara 6 aylık mama ve aşılarını karşılayacaklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, hastanede hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olduklarını dile getirdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Tüm can dostlarımıza önemli bir mesaj vermek istiyoruz. Onlar için çok güzel bir tesis açılışı yapıyoruz. Bu tesis onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis. Bu tesis içerisinde hayvanlarımıza tüm hizmetleri verebiliyoruz. Hem açık hem kapalı hayvanlarımızın tüm hizmetleri karşılanacak. Biz tüm İstanbul'a bu hizmetleri aynı anda sunamayacağız ama şunu yapmaya çalışıyoruz burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Can dostlarımızı sahiplenen tüm ailelere inşallah 6 aylık tüm mama ve aşılarını karşılayacağız bu sözü de veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı can dostlarımızı sahiplendirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, 4 Ekim, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi! Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi hizmete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi 20:32 Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı 20:17 Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı Her taraf kan oldu! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı 19:53 Her taraf kan oldu! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 19:25 Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız 19:06 TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem 15:49 Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba         
20:55
Dünyada bir ilk! Hızlı aşılama yapan İsrail, 3. dozu zorunlu hale getirdi Dünyada bir ilk! Hızlı aşılama yapan İsrail, 3. dozu zorunlu hale getirdi         
20:25
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi         
19:22
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü         
18:57
Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş         
17:59
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 21:14:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi hizmete açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement