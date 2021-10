Son dakika haberi! Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi hizmete açıldı - Son Dakika

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi hizmete açıldı

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim dünya hayvanları koruma gününde hayvan hastanesi ve geçici bakım evi hizmete açıldı. Açılışa ünlü ses sanatçısı Ömür Gedik katıldı.

Geçtiğimiz yıl 4 Ekim tarihinde Başakşehir Belediyesi tarafından temeli atılan hayvan hastanesi ve geçici bakım evinin yapımı tamamladı. hayvan hastanesi ve geçici bakım evi, 4 Ekim dünya hayvanları koruma gününde yapılan törenle hizmete açıldı. Açılışa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nın yanı sıra, ünlü sanatçı aynı zamanda HAÇİKO Derneği kurucusu ve Başkanı Ömür Gedik'te katıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin "sadece bir gün değil her gün" anlayışıyla sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kayabaşı'nda bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yerine, 5 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, bir yıldan kısa sürede tamamlandı.

Sokak hayvanlarının her türlü tedavi ve bakımlarının yapılacağı merkezde 2 ameliyathane, muayenehane, pre operasyon ve post operasyon üniteleri, laboratuvar, eczane ve görüntüleme üniteleri yer alıyor. Hastanede, travma vakalarına müdahale edilebilecek acil servis ve yoğun bakım servisinin yanı sıra kuduz müşahede padokları ve bahçeli yaşam alanları da bulunuyor. Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi Hizmete Alım alanını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte gezen sanatçı Ömür Gedik, açıklamalarda bulundu.

Hayalindeki yeri gördüğünü alanı çok beğendiğini dile getiren Ömür Gedik, "hayalimizdeki tesislerden bir tanesi olmuş öncelikle Başkanımızı ve bütün belediyeyi veteriner hekimlerimiz de dahil olmak üzere tebrik ediyorum. Bizim iş birliği halinde olacağımız yerlerden bir tanesini yağmışlar çok güzel inşa edilmiş bende bütün belediyelere yayılmasını istiyorum böyle projelerin" diye konuştu.

Hayvanları sahiplenenlerin 6 aylık mama ve aşılarını karşılayacaklar

Hastanede bulunan hayvanları sahiplenecek vatandaşlara 6 aylık mama ve aşılarını karşılayacaklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, hastanede hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olduklarını dile getirdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Tüm can dostlarımıza önemli bir mesaj vermek istiyoruz. Onlar için çok güzel bir tesis açılışı yapıyoruz. Bu tesis onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis. Bu tesis içerisinde hayvanlarımıza tüm hizmetleri verebiliyoruz. Hem açık hem kapalı hayvanlarımızın tüm hizmetleri karşılanacak. Biz tüm İstanbul'a bu hizmetleri aynı anda sunamayacağız ama şunu yapmaya çalışıyoruz burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Can dostlarımızı sahiplenen tüm ailelere inşallah 6 aylık tüm mama ve aşılarını karşılayacağız bu sözü de veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı can dostlarımızı sahiplendirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.