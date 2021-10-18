Üye Girişi
Son dakika haberi! 'Bataklık' operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan Nejdat Daş ve Çetin Gören savunma yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi! 'Bataklık' operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan Nejdat Daş ve Çetin Gören savunma yaptı

18.10.2021 17:12
Son dakika haberi! 'Bataklık' operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan Nejdat Daş ve Çetin Gören savunma yaptı

Son dakika haberlerine göre 'Bataklık' operasyonu olarak bilinen davada örgüt kurucusu olarak yargılanan Nejat Daş ve Çetin Gören hakim karşısına çıktı.

'Bataklık' operasyonu olarak bilinen davada örgüt kurucusu olarak yargılanan Nejat Daş ve Çetin Gören hakim karşısına çıktı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve davada 26'sı tutuklu 72 sanığın yanı sıra sanık avukatları ve yakınları da salonda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamalar yüzüne okunan Çetin Gören iddianamede yer alan şirketlerin kendisine ait olmadığını söyleyerek kara para aklamasına delil olarak gösterilen kaynağın Hollanda'da meşru olarak değerlendirildiğini ifade etti. Aynı suçtan yargılanan ve örgütün diğer kurucusu olduğu iddia edilen Nejat Daş ise hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ve neden tutuklandığına anlam veremediğini belirtti.

Nejat Daş ile İstanbul'da tanıştığını söyleyen Gören savunmasına şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki servetimle Türkiye'ye yatırım yaptım. Hollanda'da da namusumla çalıştım ve orada araba galerisi ve gazinom vardı. Hollanda'da hapse girince kefaletle serbest kaldım. Kara para aklama suçlamasını kabul etmiyorum, suçsuzum beraatimi istiyorum"

"UYUŞTURUCU İŞİ YAPAN ŞEREFSİZDİR"

Çetin Gören'le aralarında husumet olduğunu ve bu nedenle iki yıldır görüşmediklerini söyleyen Nejat Daş, "19 yaşındayken tutuklandım, aslında babamın suçu bana kalmıştı. Onun üzerinden bana suç isnat ediliyor. Birlikte örgüt kurucusu olduğumuz iddia edilen Çetin Gören ile 2016'da Hollanda'da bir arkadaş ortamında tanıştım. Gören, Türkiye'ye döndüğünde bir arkadaşımdan numaramı almış ve bana ulaştı. Yasadışı bir iş yapmayacağını söyledi. Ben de 'Suça bulaşırsan, yanıma gelme' dedim. Daha sonra onunla 2018'de döviz bürosu kurduk. Ardından Boommerang isimli 3 milyon sermaye taahhütlü bir şirket kurduk ama bir takım özel sebeplerden dolayı aramızda husumet gelişti. 2018'den sonra kendisiyle görüşmedim. Kesinlikle uyuşturucu işini yapmadım, yapan da şerefsizdir. İki yıldır Çetin Gören ile görüşmüyorum, kendisiyle husumetliyim, buna rağmen birlikte nasıl örgüt kuruculuğu yapabilirim ki? Yönetici olmakla suçlanıyorum ama sanıkları tanımıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında örgüt kurucusu olarak hazırlanan iddianamede Çetin Gören ve Nejat Daş, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak' suçlarından bin 470'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

(Engin Yağcı/İHA)

Son dakika haberi! 'Bataklık' operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan Nejdat Daş ve Çetin Gören savunma yaptı

Uyuşturucu, Hollanda, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Bataklık' operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan Nejdat Daş ve Çetin Gören savunma yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı 17:15 Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı 17:02 Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor 16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı 16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı 16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı 15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi 14:53 Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:16 Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
17:15 Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
17:02 Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı
17:00 Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor
16:55 Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi
16:54 Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı
16:39 Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi
16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı         
17:16
Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz         
17:04
Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi         
17:00
Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi         
16:56
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı         
16:10
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek         
14:19
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
İspanya'da kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde ortaya çıktı İspanya'da kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde ortaya çıktı         
10:59
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 17:21:08. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! 'Bataklık' operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan Nejdat Daş ve Çetin Gören savunma yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement