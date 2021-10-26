Son dakika haberi! Batman'da bir iş yerinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Bayındır Mahallesinde bir iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyona ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hassas çalışmalar neticesinde il merkezi Bayındır Mahallesinde bulunan bir iş yerine yapılan operasyon sonucunda 2 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca 2 adet şarjör, 14 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Yapılan operasyon sonucunda A.R.Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - BATMAN