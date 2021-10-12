Son dakika haberi: Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 90,68 gram metamfetamin, 3,73 gram eroin, 285,82 gram esrar, 26,98 gram sentetik kannobinoid, 462 uyuşturucu hap, 70 tabanca fişeği, 33 bin 505 lira suçtan elde edilen para ve 3 muşta ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

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