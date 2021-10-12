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Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YOLCU OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YOLCU OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

12.10.2021 09:02
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YOLCU OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'da, yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı.

BAYRAMPAŞA'da, yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Otogar Bağlantı yolunda meydana geldi. Yoldan karşıya geçmek isteyen bir yayaya, otogar yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede, yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerince inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kişi, ambulans ile morga kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü dökümü:

-----------------Olay yerinden görüntü -Hayatını kaybeden kişiden görüntü -Polis ekiplerinin çalışması -Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu -Genel ve detaylar


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YOLCU OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YOLCU OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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