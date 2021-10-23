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Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA RESTORANIN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE YAPILAN SALDIRI KAMERADA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA RESTORANIN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE YAPILAN SALDIRI KAMERADA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

23.10.2021 15:57
Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA RESTORANIN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE YAPILAN SALDIRI KAMERADA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Gelen son dakika haberlerine göre BEYOĞLU'nda dün restoranın önünde bekleyenlere yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

BEYOĞLU'nda dün  restoranın önünde bekleyenlere yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Silahlı saldırını alınan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, restoran önünde bekleyenlerin üzerine seyir halindeki bir otomobilden ateş açılıyor.

Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bir restoranda yemek yedikten sonra dışarı çıkanların üzerine seyir halindeki bir otomobilden ateş açıldı. Silahlı saldırıda, 1 kişi hayatın kaybederken 4 kişi de yaralandı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ARABADAN ATEŞ EDEREK KAÇIYORLAR

Bugün ortaya çıkan görüntülerde, seyir halindeki otomobilden restoran önünde bekleyenlerin üzerine ateş açılıyor. Silahlı saldırganlar kaçarken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.  Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Kubilay Berk Küçükaslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS KAÇAN SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarından kaçan saldırganların eşkalini belirledi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA RESTORANIN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE YAPILAN SALDIRI KAMERADA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! BEYOĞLU'NDA RESTORANIN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE YAPILAN SALDIRI KAMERADA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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