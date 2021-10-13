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Son dakika haberi | Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturması Mikati hükümetinde çatlağa yol açtı - Son Dakika

Son dakika haberi | Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturması Mikati hükümetinde çatlağa yol açtı

13.10.2021 15:56
Son dakika haberi | Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturması Mikati hükümetinde çatlağa yol açtı

Son dakika haber: Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda geçen yıl meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın soruşturmayı yürüten hakim Tarık el-Bitar'ı hedef almasının ardından Bakanlar Kurulunda çatlağa sebep oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda geçen yıl meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın soruşturmayı yürüten hakim Tarık el-Bitar'ı hedef almasının ardından Bakanlar Kurulunda çatlağa sebep oldu.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 11 Ekim Pazartesi günü yaptığı televizyon konuşmasında, "Beyrut Limanı patlaması davasını araştıran hakimin siyasi hedefleri var." iddiasıyla Bitar'ı hedef gösterdi.

Nasrallah'ın konuşmasından sonra dün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu, soruşturmayı yürüten hakim Bitar'ın görevden alınması yönünde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'tan gelen talep üzerine toplantısını 13 Ekim'e erteledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hizbullah ve Emel Hareketi'ne mensup bakanlar, söz konusu toplantıda "Anayasa'yı ihlal ederek siyasi bir tutum sergilemekle" suçladıkları hakim Bitar'ın görevden alınmasını istedi.

Bakanlar Kurulu toplantısında Bitar'ın görevden alınması yönünde ısrar eden Şii bakanlar, "Bitar'ın yerine başka bir ismin atanmaması durumunda yansımalarının sokakta görüleceği" uyarısında bulundu.

Bakanlar Kurulu toplantısı bugün de ertelendi

Bu arada Lübnan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra gerçekleşmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısının ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, erteleme kararının Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Necib Mikati'nin yaptığı istişare üzerine alındığı aktarıldı.

Beyrut Adalet Sarayı'nın önünde ise Bitar'a destek gösterisi vardı. Gösteriye katılanlar Hizbullah aleyhinde sloganlar attı.

Şii siyasilerin tutumu

Şii ve Hristiyan partilerin yetkililerinden de konuya ilişkin çeşitli tepkiler geldi.

Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, yaptığı açıklamada, hakim Bitar'ı hedef aldı ve ABD'nin Beyrut Limanı soruşturması üzerinden Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği iddiasında bulundu.

Şii Emel Hareketinden milletvekili ve eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, katıldığı bir televizyon programında, dünkü Bakanlar Kurulunda Beyrut Limanı soruşturması nedeniyle tansiyonun yükseldiğine işaret etti.

Hizbullah ve Emel Hareketi'nin tutumlarını ortaya koyduğuna dikkati çeken Halil, soruşturma sürecinin bu şekilde sürmesi halinde ülkenin istikrarını tehdit eden gerginliklere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Halil, hakim Bitar üzerinden büyük bir "fitne projesi" yürütüldüğünü öne sürerek, "Bizler ülkenin bir çıkmaza girmesini istemiyoruz." dedi.

Ayrıca Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle yarın Beyrut Adalet Sarayı önünde gösteri çağrısında bulundu.

Hristiyan partilerden tepki

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Semir Caca ise yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Mikati'nin sorumluluklarını yerine getirmesi ve Hizbullah'ın gözdağlarına boyun eğmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Caca, Beyrut Limanı patlamasının soruşturmasını durdurma dayatmalarına boyun eğmeleri halinde Cumhurbaşkanı'ndan başlayacak istifaların gecikmeden gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

Hristiyan Ketaib Partisinden yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulundaki olaylar, bu hükümetin bağımsız olduğu yalanını gözler önüne serdi. Bu olay şüphesiz Hizbullah'ın tüm kurumları ele geçirdiğini ve devlet anlayışını düşürdüğünü teyit ediyor."

Bu arada Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları adına yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kuruluna, patlamayla ilgili yürütülen soruşturmanın akamete uğratılmaması ve hakim Bitar'ın çalışmalarına müdahale edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, dün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Temyiz Mahkemesinin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alınmış oldu.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Beyrut Limanı, Hizbullah, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturması Mikati hükümetinde çatlağa yol açtı - Son Dakika


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