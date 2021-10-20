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Son dakika haberi! Bilecik'in yöresel ürünleri Antalya'da tanıtılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Bilecik'in yöresel ürünleri Antalya'da tanıtılıyor

20.10.2021 16:40
Son dakika haberi! Bilecik'in yöresel ürünleri Antalya'da tanıtılıyor

Son dakika gündem haberine göre Bilecik'in yöresel ürünlerinin Antalya'da düzenlenen fuarda tanıtıldığı bildirildi.

Bilecik'in yöresel ürünlerinin Antalya'da düzenlenen fuarda tanıtıldığı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Anfaş/Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Yörex-Yöresel Ürünler Fuarı'nın kapılarını ziyaretçilere açtığı belirtildi.

Açıklamada, 24 Ekim'de sona erecek fuarda, Bilecik il tanıtım ve turizm standının Bilecik Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaneli Belediye Başkanlığı ve Pazaryeri Belediye Başkanlığı ortaklığı ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası destekleriyle ile fuardaki yerini aldığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Bilecik standının yer aldığı fuarda Osmaneli ayva, nar lokumu, Osmaneli ayvası, Osmaneli karpuzu, ayva reçeli, kabak tatlısı, ayva pekmezi, yöresel salça, Osmaneli Lefke bezi, Pazaryeri bozası, Pazaryeri helvası, Kınık çömleği, Pazaryeri et çeşitleri, kavurması, sucuğu ve Bilecik'in yöresel ürünlerinin satışa sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, yöreye ait coğrafi işaret alan yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla kurulan standa ilginin büyük olduğunu vurguladı.

Yerli ve yabancı 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan fuara tüm katılımcıları beklediklerini aktaran Bircan, "Bu vesile ile başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Bilecik Valiliğimiz olmak üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı ve Pazaryeri Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odasına desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Fuarımız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bilecik'in yöresel ürünleri Antalya'da tanıtılıyor - Son Dakika


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