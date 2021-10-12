Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Demokrasi Meydanı'ndaki kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.W.B'nin (16) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Sakarya Adliyesine getirildi.
Şüpheli A.W.B, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada A.W.B; M.H. (16), A.H.İ. (17) ve M.D'yi (15) bıçakla yaralamış, M.H, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: AA
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