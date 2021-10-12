Çiftçi isyanda! Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 16 TL

Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım

HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun