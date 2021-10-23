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Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

23.10.2021 14:39
Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Merkeze bağlı Kayaaltı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Doğan (62)yönetimindeki 15 DC 101 plakalı hususi araç ile Plaj mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta rüfüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta ağır yaralanan araç şoförü Hasan Doğan çevredekilerin yardımıyla araç içinden çıkartıldı. Kaza yerine 112 ekipleri ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken aynı araçta yolcu olan 2 çocuk ve Anneleri Dilek Şen (36) hafif şekilde yaralandı. Kaza yerinde olayın şokunu yaşayan çocuklar ve annelerini sakinleştirmek 112 ekiplerine düştü. Kaza yerinde ağır yaralanan araç şoförü Hasan Doğan Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayı gören Özcan Öztürk ise aracın hiç firen yapmadan yolun ortasına uçtuğunu söylerdi. - BURDUR

Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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