Bursa'da 3 katlı apartmanın çatı katında yangın - Son Dakika

Bursa'da 3 katlı apartmanın çatı katında yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa dökülerek söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıyı sardı. Bölgede devriye gezen polis ekibinin alevleri fark etmesi üzerine bir taraftan itfaiyeye haber verildi, diğer taraftan apartmanda ve yan binalarda oturanları tahliye etmek için çalışmalar başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, mahallede paniğe neden olurken mahalleli evlerinden çıkarak, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu binanın çatı katındaki daire kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.