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Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın

25.10.2021 16:56
Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın

Son dakika haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren boya imalathanesinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren boya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların yaşandığı işyerinin çatısında kocaman bir delik açıldı.

Yangın saat 14.00 sıralarında kırsal Alibeyköy Mahallesinde faaliyet gösteren boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çalışanlar dışarıya çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın o sırada boya deposuna da sıçradı. Patlamaların yaşandığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. İşyerinde büyük hasar oluşurken, işyerinin çatısında kocaman bir delik açıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın
Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın
Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın
Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın
Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın
Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın

İtfaiye, Yangın, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bursa'da boya imalathanesinde patlama ve yangın - Son Dakika
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