Son dakika haberi | Bursa'da 'Saman altı' operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan, 'Saman Altı' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan, 'Saman Altı' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, İ.T., R.T., M.A., T.A ve T.A isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise samanların altına gizlenen, 6 adet farklı ebatlarda plastik bidon İçerisinde toplamda 900 gram esrar, 10 gram peçeteye sarılı kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanım pipeti, 1 adet Blow Magnum marka tabanca, 1 adet parçalara ayrılmış tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 17 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız 12 kalibre av tüfeği, 59 adet 12 kalibre tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Son Dakika

Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı

Fenerbahçe'de "Canavar" olarak anılan Kim Min-Jae ülkesinde gündem oldu! Harika performansıyla takıma galibiyeti getirdi

Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış

İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu

TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü

Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu

Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış