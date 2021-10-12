Son dakika haberi: Bursa'da tabancayla kazara arkadaşını vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da, tabancayla kazara arkadaşını vurarak yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir evde arkadaşı B.T. (29) ile oturan S.G. (37), kendisine ait tabancayla doldur boşalt yapmak istedi. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi, B.T'nin karnına isabet etti.

Ağır yaralanan B.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin, ilk ifadesinde B.T'nin yanlışlıkla kendini vurduğunu söylediği öğrenildi.

S.G'nin, daha sonra B.T'yi silahının ateş alması sonucu kazara vurduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.