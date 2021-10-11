İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, il genelinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde 16 ayrı adrese baskın düzenlendi. Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve çalıntı oldukları tespit edilen 24 motosiklet ile 14 otomobile el koydu. Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika