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Son dakika haberi! Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 34 gözaltı

11.10.2021 16:25
Son dakika haberi! Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 34 gözaltı

Bir son dakika haberine göre İZMİR'de bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 24 motosiklet ile 14 otomobil ele geçirildi, 34 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 24 motosiklet ile 14 otomobil ele geçirildi, 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, il genelinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde 16 ayrı adrese baskın düzenlendi. Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve çalıntı oldukları tespit edilen 24 motosiklet ile 14 otomobile el koydu. Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı bildirildi.


- İzmir
Son dakika haberi! Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 34 gözaltı
Son dakika haberi! Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 34 gözaltı
Son dakika haberi! Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 34 gözaltı

Türk Lirası, Otomobil, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika
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