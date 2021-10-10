Son dakika haberi! Çatalzeytin'de ikinci selde zarar gören menfezler onarıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle zarar gören geçici menfez köprüler ve bağlantı noktalarının onarılmasıyla kapalı olan bazı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Çatalzeytin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine Sırakonak, Duran ve Kızılcakaya köylerinde ulaşımın sağlanabilmesi için geçici köprü inşa edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ikinci bir selin ardından zarar gören menfez köprülerin onarılması için çalışma yapıldı.

Bölgede hayatın normale döndürülmesi için yoğun bir şekilde çalışan ekipler menfez köprü ve bağlantılarını tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Ağustos'taki sel felaketinin Çatalzeytin'i de etkilediğini hatırlattı.

Yıkılan köprülerin yerine kutu menfezler yapılarak bağlantı noktaları oluşturulduğunu anlatan Demirkıran, aşırı yağışlar sonucu yaşanan ikinci bir selle bu yapıların da zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Hava koşullarının düzenlenmesiyle Sırakonak, Duran ve Kızılcakaya köylerimizi kapsayan menfez köprüleri ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda yeniden onardık ve ulaşıma açtık." dedi.

Demirkıran, yağışlara bağlı olarak Kızılcakaya ve Çatak köyleri arasındaki yolda da göçme ve heyelanlar olduğunu aktararak "Olumsuz hava koşullarından ötürü çalışma faaliyetinin yapılamadığı bu noktalarda da havaların düzelmesiyle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca Yunuslar köyünden merkeze kadar olan asfaltlama çalışmalarında da sona gelmek üzereyiz." ifadesinde bulundu.