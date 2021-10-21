Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Antalya toplantısı - Son Dakika

AK Parti Antalya milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ile kurum müdürleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Ziyaretteki heyette, AK Parti milletvekilleri Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Atay Uslu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay ve AFAD İl Müdürü Fevzi Timur yer aldı.

Yangının etkilediği bölgelerde devam eden çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, vatandaşlar için yapılan evler, devam eden ev ve ahır inşaatları, yapılan hasar tespit çalışmaları mahalle mahalle ele alındı.

Yangının etkilediği bölgede yaşayanların ilettiği talepler, sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu. Yangın bölgesine yapılan yatırımların ele alındığı toplantıda, özellikle yeni yatırımlar içinde istişareler yapıldı.

-Çokal: "Bakanımız ilk günden beri yanımızda"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK üyesi Çokal, oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Kurum'un yangın sürerken günlerce kendilerinin yanında olduğunu hatırlatan Çokal, "Yangınla mücadele çalışmalarına beraber katıldık, yangının kontrol altına alındığı mahallelerimizde hasar tespit çalışmalarımızı birlikte yaptık. Hala tüm çalışmalarımızı koordinasyon içinde sürdürüyoruz. Bu toplantımız da devam eden yatırımları ve çalışmaları konuştuk." dedi.

-Vatandaşlarımızın yanındayız

Devletin yangın afetinin yaralarını sarmak için imkanlarını seferber ettiğine değinen Çokal, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren devletimizin tüm imkanlarıyla yangın bölgesinde, vatandaşlarımızın yanında olduk. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaptık. Burada biz yaptık oldu mantığıyla da hareket etmiyoruz. Vatandaşlarımızın itirazı olursa dikkate alıyor, yeniden değerlendiriyoruz. Ev ve ahır inşaatlarımız hızla devam ediyor. Altyapı çalışmalarımız da sürüyor. Vatandaşlarımızla sürekli beraberiz. Her mahalleyi, her evi tekrar tekrar ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızı dinliyor, notlarımızı alıyoruz. Bugünkü toplantıda da bu notları Bakanımızla görüştük. Kendisi gerekli talimatları verdi."

-Belediyelere yardım gönderildi

Çokal, yangının yaralarının sarılması sırasında hiçbir ayrım yapılmadığını, vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda kim iyi niyetle çalışıyorsa destek verdiklerini bildirdi.

Yangın bölgesindeki belediyelere yardımlar yapıldığına işaret eden Çokal, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğüne Manavgat için 50 milyon lira, Alanya için 50 milyon lira gönderildi. Belediyelere yaptıkları çalışmaları için destek verildi. Büyükşehir Belediyesine, Manavgat Belediyesine, Alanya Belediyesine, İbradı Belediyesine, Akseki Belediyesine ve Gündoğmuş Belediyesine yardımlar yapıldı. Bir milyonlar lirayı bulan destekler belediyelerin hesabına yatırıldı." diye konuştu.

-Yangın üzerinden siyaset yapmayız

"Biz ayrım yapmıyoruz, yangın afeti üzerinden siyaset yapılmasına izin vermeyiz." diyen Çokal "Bizim önceliğimiz millet. Derdimiz vatandaşlarımızın sorunlarını çözülmesi. Haftalardır sahalardayız. Raporlarımızı sunduk, Bakanımız gerekli talimatları verdi. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımız evlerine yerleşecek, bereketli topraklarımız yeniden canlanacak." ifadesini kullandı.