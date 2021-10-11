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Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor

11.10.2021 10:17
Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor

Son dakika gündem haberi... Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, üreme dönemini tamamlayıp göçe hazırlanan martılar ve yavrularıyla şenlendi.

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, üreme dönemini tamamlayıp göçe hazırlanan martılar ve yavrularıyla şenlendi.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kışın buz tutan yüzeyinde Eskimo usulü balık avı ile atlı kızakla gezinti yapılabilen Çıldır Gölü, güzelliğiyle her mevsim kendine hayran bırakıyor.

Kışın buz tutan yüzeyi ve çevresinin bembeyaz kar örtüsüyle masalsı görünüme kavuşan, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Çıldır Gölü, yazın da serin havası, doğal güzellikleri ve çevresindeki alanlarda barınan kuş türleriyle ilgi görüyor.

Başta Van Gölü Martısı olmak üzere pelikan, yaban kazı, karabatak, ördek, su tavuğu gibi kuş türlerine yaşam alanı sunan gölün kıyıları, şu sıralar özellikle martı yavrularının cıvıltılarıyla şenleniyor.

Göl kıyısındaki Akçakale köyünde balıkçılık yapan Kurtuluş Kılıç, AA muhabirine, gölün bu dönemde, üreme dönemini tamamlayan kuşların büyüyen yavrularıyla yaptığı göç hazırlığına sahne olduğunu dile getirdi.

"Çıldır Gölü yazın ayrı kışın ayrı güzellik sunuyor." diyen Kılıç, "Her mevsim olduğu gibi sonbaharda da kıyılara kadar gelen kuşlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle martı yavruları yanımıza kadar gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor - Son Dakika
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