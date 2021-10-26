Son dakika haberi: Çırağı hortumla döven usta gözaltına alındı - Son Dakika

Görüntülerde elinde hortum bulunan M.D.'nin ismi açıklanmayan çocuk yaştaki çırağı dövdüğü, çırağı ise "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor. - ŞANLIURFA

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastikçide yaşandı. İddiaya göre M.D. isimli usta, işten çıkmak isteyen çocuk yaştaki çırağı hortumla dövdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D. isimli şahsı gözaltına aldı.

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