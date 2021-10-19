Son dakika haberi... Çocuğa istismar davasında 'Rıza var' diyen mahkemenin kararının onanması talebi - Son Dakika

İZMİR'de lise öğrencisi V.T'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Nutku Can A.'nın (23) 'mağdurun rızası var' görüşüyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı karar, davacı avukatları tarafından istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8'inci Ceza Dairesi savcısı, mütalaasında yerel mahkemenin kararının onanmasını talep etti.

Lise öğrencisi V.T., 2019 yılının eylül ayında bir konferansa katılmak için bir grup arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan İzmir'e geldi. Çiğli'de bulunan bir pansiyonda kalan V.T., aile dostları olan P.Ş. ile buluştu. İkili, Karşıyaka'daki bir barda içki içtikten sonra P.Ş.'nin evine gitti. V.T.'nin ifadesine göre saat 02.30 sıralarında Nutku Can A. da aynı eve geldi. V.T., Nutku Can A.'nın kendisine önce masaj yapmayı teklif ettiğini, boynunu ovarken de öpmeye başladığını, bunun üzerine rahatsız olup başka odaya geçtiğini söyledi. Nutku Can'ın istemediği halde odasına geldiğini söyleyen V.T, "Kıyafetlerini çıkardı, ben istemediğimi tekrar söyledim. Yanıma geldi üzerime uzandı. Benim üzerimi de çıkardı. Ben yeniden istemediğimi söyledim, yapma dedim. Daha önce yaşamadın mı dedi, yaşamadığımı söyledim. Daha sonra birlikte olduk, ben sesimi çıkaramadım. Bana duş al dedi, ben istemediğimi söyledim. Benim numaramı istedi ve kendi telefonundan aradı. Balkonda içki içtiğimizde kendimi iyi hissetmiyordum. Yaptığım şeylerin farkında değildim. Ertesi gün idrarımı yaparken kan geldiğini gördüm" dedi.

MAHKEME İNDİRİM YAPTIŞikayet üzerine Nutku Can A. hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan Karşıyaka 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, V.T.'nin alkollü olduğu için kendinde olmadığı, bu nedenle zihnen ve bedenen cinsel saldırıya direnemediği şeklinde verdiği ifadeyle, olay anına ilişkin detaylı anlatımının birbiri ile çeliştiğini belirtti. Nutku Can A, 'mağdurun rızası' olduğu gerekçesiyle 2,5 yıl yıl hapse çarptırıldı. Heyet, suç vasfını 'reşit olmayanla cinsel ilişki' olarak değiştirerek verdiği hapis cezasını da sanığın 'geleceği üzerindeki etkilerini' dikkate alarak cezayı 2 yıl 1 ay hapis cezasına indirdi.DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Karara itiraz eden mağdur avukatları, V.T.'nin hileyle iradesinin ortadan kaldırıldığını ve bu durumun yasada cezanın ağırlaştırılması gerektiğini savunup, bu maddenin ihlal edildiğini savundu. İtiraz üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8'inci Ceza Dairesi savcısı mütalaasını verdi. Savcı, yerel mahkemenin verdiği kararının onanmasını talep etti. Mahkeme, ilerleyen günlerde dosya hakkında kararını açıklayacak.