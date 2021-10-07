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Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim - Son Dakika

Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim

07.10.2021 18:32
Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim

Son dakika haber: KONYA'da, market alışverişinden dönen komşusu Gonca Pekşen (39) ve boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Abdullah Koçak'ı (40) evlerinin önünde, çocukları pencereden bakarken tabancayla vurarak öldüren Özkan Can'ın (42), 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan...

KONYA'da, market alışverişinden dönen komşusu Gonca Pekşen (39) ve boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Abdullah Koçak'ı (40) evlerinin önünde, çocukları pencereden bakarken tabancayla vurarak öldüren Özkan Can'ın (42), 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Can, savunmasında, "Hava karanlıktı, Abdullah elini beline atınca silahı var zannettim. Hedefimde Gonca yoktu. Öldürmek istesem bunca zamandır davalarla uğraşmazdım" dedi.

Olay, 21 Ocak 2021'de saat 18.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'ndeki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı eski eşi sanayi çalışanı Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı. Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Çiftin oğlu İsmail  Mete Koçak (11) ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak'ın cansız bedenlerini gördü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Özkan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak'ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi.

'EŞİME HAKARET ETTİKLERİNDE DAYANAMADIM, ATEŞ ETTİM'Özkan Can, polisteki ilk ifadesinde "Dün eşimle dışarı çıkıyorduk. Husumetli karşı komşularımızla karşılaştık. Bu sırada Gonca Pekşen, bana ve eşime hakaretlerde bulundu. Eşi Abdullah da onu onaylayan cümleler kurdu. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dedi. Can, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. YARGILANMASINA BAŞLANDITutuklu Özkan Can'ın, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Can, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, taraf avukatları ve Abdullah Koçak'ın annesi Şerife, babası Fikri ve kardeşi Aziz koçak mahkemede hazır bulundu. Özkan Can, mahkemedeki savunmasında 2019 yılında yurt dışında çalıştığı sırada Gonca Pekşen'in kendisine mesaj attığını belirterek şunları söyledi: "2019 yılında yurt dışında çalışıyordum. Gonca bana mesaj attı. Abdullah'ın eşimle ilişkisi olduğunu söyledi. Önce inanmadım. Sonra eşimin çıplak fotoğraflarını bana attılar. 23 yıllık evliyim. Yılda bir defa eve gelirim. Konya'ya geldiğimde yüzleştirmek istiyordum. Benim bunlara karşı açmış olduğum davalar var. Beni sürekli tehdit ve taciz ediyorlardı. Türkiye'ye tamamen döndükten sonra ben onunla karşılaşmamak için yolumu değiştiriyordum. Beni sürekli takip ediyordu Abdullah. Arabama boya sökücü döktüler. 14 ay boyunca tahrik ve tacizlerine uğradım. Olay günü ise çalışıyordum. Eşim aradı, kayınpederimin kardeşi rahatsız olduğu için erzak yardımı götürmemi istedi. Eve geldim. Eşim ve kayınvalidemi aldım. O sırada Abdullah ve Gonca ara sokaktan çıktılar. Eve girmeleri gerekirken kapının önünde beklediler. Bir süre sonra bana ve eşime küfretmeye başladılar. Karanlıkta elini beline attığını gördüm. Ben de beylik silahımı çıkararak yere doğru tuttum. Benim hedefimde Gonca yoktu, silah kontrolümden çıktı" dedi.Öldürülen Abdullah Koçak'ın annesi Şerife ve babası Fikri Koçak, sanığın savunmasını kabul etmediklerini şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim
Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim
Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim
Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim
Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim
Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim
Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim

Özkan Can, Market, Konya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim - Son Dakika
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