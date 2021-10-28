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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz

28.10.2021 21:32
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle video mesaj yayımladı. Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile bu günün sevincini kendileriyle paylaşan tüm dostların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle andığını belirterek, "Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik payesi ile şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İlk Meclis'ten bugüne kadar, milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş, gerektiğinde bedel ödemiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbim'den muvaffakiyetler diliyorum. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran işadamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HER İKİ ÜLKENİN DE KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ'Köklü tarihlerinde, kadim değerlerinden aldıkları güçle 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerini sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınının en ağır evresini, sağlık alt yapımızın gücü sayesinde başarı ile yöneterek geride bıraktık. Aynı şekilde ekonomide de küresel ekonominin yüzde 3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz yüzde 1,8 büyüme oranı ile kapattık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınırlarımızın ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik. Bu süreçte darbecilerin saldırıları ile karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ'daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir. Libya'da darbeciler hezimete uğrarken, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından, öz topraklarına kavuşmuştur" diye konuştu.'BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Türkiye ve KKTC'yi, doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerini boşa çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Zorlu salgın şartlarına rağmen ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar ülkemizin güçlü alt yapısı yanında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkinliğini de gösteren önemli bir işarettir. Geçen sene yakaladığımız bu ivmeyi; ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek, 2021 yılında da devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede Milli Mücadele'yi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir" dedi.

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Haber:  Buğra OLAÇ/ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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