Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşüyor - Son Dakika

İbrahim MAŞE - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Huber Köşkü'nde görüşüyor.

Erdoğan ile Merkel görüşme için saat 12.00 sıralarında Sarıyer'deki Huber Köşkü'ne geldi. Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi. Golf aracını Erdoğan kullandı. Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı. Daha sonra iki lider, görüşme için köşkün içine geçti. Erdoğan ve Merkel'in görüşmesi başladı.