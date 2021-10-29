ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (1)

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok