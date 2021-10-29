Üye Girişi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1) - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1)

29.10.2021 10:35
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1)

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü Anıtkabir'den görüntüler Devlet erkanının aslanlı yoldan yürümesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakması Saygı duruşuANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü

Anıtkabir'den görüntüler

Devlet erkanının aslanlı yoldan yürümesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakması

Saygı duruşu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Anıtkabir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1) - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri 10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok 10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası 09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada 08:59 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti 08:50 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince 08:48 Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince "Namus için yaptım" diye cevap verdi
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı 23:59 Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu 20:26 PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu

Son Dakika Haberleri
10:30 81 ilde aynı duygu! Türkiye Cumhuriyeti 98'nci yaşını kutluyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:04 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
09:46 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası
09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti
08:52 Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler
08:49 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti
AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Dedelere maaş bağlanacak AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Dedelere maaş bağlanacak         
10:33
Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor         
10:05
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular         
09:50
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler         
08:53
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım         
20:23
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 10:40:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement