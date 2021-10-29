Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü
Anıtkabir'den görüntüler
Devlet erkanının aslanlı yoldan yürümesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakması
Saygı duruşu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1) - Son Dakika