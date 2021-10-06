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Son dakika haberi... Damadını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi... Damadını bıçaklayarak öldürdü

06.10.2021 01:03
Son dakika haberi... Damadını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Sercan Kor (24), dini nikahlı hamile eşinin babası Ünal K. (54) tarafından yaşanan tartışma sırasında göğsünden bıçaklandı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Sercan Kor (24), dini nikahlı hamile eşinin babası Ünal K. (54) tarafından yaşanan tartışma sırasında göğsünden bıçaklandı. Kor kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Ünal K. ve oğlu Savaş K. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi 4915 sokakta meydana geldi. Sercan Kor sokakta karşılaştığı kayınpederi Ünal K. ve kayınbiraderi oğlu Savaş K. ile tartışmaya başladı. taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ünal K., yanında bulunan bıçakla Sercan Kor'u göğsünden yaraladı. Kor kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli baba ve oğlu olay yerinden uzaklaştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Sercan Kor, sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kor, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi baba Ünal K. ve oğlu Savaş K., polisin araştırması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sercan Kor ile dini nikahlı eşinin sık sık tartıştıkları ve kavganın bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Damadını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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