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Son dakika haberi: DEAŞ saldırısının ardından Diyale Emniyet Müdürü görevden alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: DEAŞ saldırısının ardından Diyale Emniyet Müdürü görevden alındı

28.10.2021 23:45
Son dakika haberi: DEAŞ saldırısının ardından Diyale Emniyet Müdürü görevden alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinde geçtiğimiz salı günü terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Diyale Emniyet Müdürünü görevden alırken, saldırıların yaşandığı el-Mikdadiye ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Irak'ın Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinde geçtiğimiz salı günü terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Diyale Emniyet Müdürünü görevden alırken, saldırıların yaşandığı el-Mikdadiye ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Irak'ın Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinde geçtiğimiz Salı günü terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlenmiş, 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Diyale Emniyet Müdürü Hamit Halil el-Şımmeri'yi görevden alırken, saldırıların yaşandığı el-Mikdadiye ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Şii nüfusun yoğun olduğu bölgede meydana gelen saldırı sonrası çevredeki Sünni köylerine intikam saldırısı düzenlendiği ileri sürülmüş, İntikam saldırılarında 7 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda evin ateşe verildiği iddia edilmişti. Irak hükümeti ise bu iddiaları yalanlamıştı.

El-Mikdadiye ilçesinde meydana gelen saldırıların ardından 170 aile evlerini terk ederek, Diyale merkezine kaçmıştı. - ERBİL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: DEAŞ saldırısının ardından Diyale Emniyet Müdürü görevden alındı - Son Dakika


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